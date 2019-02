ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 31 gennaio 2019

DALL’ARGENTINA ARRIVA LA SECONDA LINEA DIEGO GALETTO

E’ arrivato oggi in forza all’Argos Petrarca Rugby l’argentino Diego Sebastian Galetto, nato il 28 luglio 1982 a Cordoba, seconda linea di 1 metro e 97 per 117. Il suo club è l’Uri Cure di Rio Quarto, città a sud di Cordoba. A dicembre è stato premiato come miglior sportivo della sua città. Ha giocato anche con l’Argentina XV, una sorta di Selezione anticamera della Nazionale maggiore, con cui ha battuto nell’estate del 2017 i francesi del Tolone in tour in Sudamerica. Nel 2012 ha avuto un’esperienza in Terza Divisione in Francia. “Purtroppo per problemi fisici è ritornato a casa Pedro Ortega”, spiega il Direttore Generale del Petrarca, Beppe Artuso. “Ortega è un giocatore che si era integrato perfettamente con la squadra, ma purtroppo la società è ritornata sul mercato per rimpiazzarlo. Galetto è il giocatore ideale per sostituire Pedro. Speriamo che anche lui si inserisca bene e dia un contributo importante al Petrarca.