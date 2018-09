ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 31 agosto 2018

DOMANI A UDINE “IL GIORNO DEGLI ANGELI”

Argos Petrarca in amichevole con il Lafert San Donà

Impegno in trasferta per l’ARGOS PETRARCA, che domani, SABATO 1 SETTEMBRE, parteciperà a Udine al Torneo “Il Giorno degli Angeli”, affrontando il Lafert San Donà alle 17. Organizzato dalla società “Union Rugby Udine Fvg” e dalla Associazione il Giorno degli Angeli”, e giunto alla quinta edizione, consiste in una giornata di Rugby giocato per beneficenza, a ricordo di Zaccaria Muraro, figlio di Andrea ex giocatore del Petrarca Rugby e della Nazionale Italiana Rugby ed attuale collaboratore del club friulano. Zaccaria è salito in cielo nell’agosto del 2012, a causa di un Neuroblastoma, tumore che colpisce i bambini in età infantile.

Con la manifestazione si vuole ricordare tutti i bambini che hanno lottato contro le malattie oncologiche, sostenendo, come nelle edizioni precedenti, l’Associazione Italiana Neuroblastoma Onlus – con sede a Genova- che contribuisce con propri finanziamenti alla ricerca contro il Neuroblastoma e l’Associazione Luca Onlus – con sede a Udine – che opera nella regione Friuli-Venezia-Giulia a sostegno delle famiglie che vivono la difficile esperienza della malattia del figlio affetto da neoplasia.bAl Rugby Stadium “Otello Gerli” di via del Maglio a Udine, si affronteranno quattro squadre del Campionato Italiano Top12: Argos Petrarca Rugby, Mogliano, San Donà e Valsugana. L’Argos Petrarca scenderà in campo alle 17 con San Donà.

Sabato saremo, come ormai nostra consuetudine, a Udine per “Il giorno degli Angeli”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato, “un evento al quale siamo molto legati in ricordo di Zaccaria, figlio del nostro amico Andrea Muraro. Affronteremo San Donà in un match su due tempi da 40 minuti, con cambi liberi: tutti i giocatori disponibili potranno essere utilizzati. Sarà la nostra ultima amichevole della prestagione prima di partire per un ritiro di qualche giorno a Baia Domizia. Abbiamo l’opportunità di testare la nostra condizione fisica e la nostra preparazione tecnica e tattica a due settimane dall’inizio del campionato. Abbiamo preparato questo partita con molta attenzione perché vogliamo affrontarla come prova generale del nostro esordio in Top 12. Grande attenzione sarà sul mantenimento del possesso, aspetto sul quale la settimana scorsa siamo stati insufficienti”.

I convocati: Acosta – Borean – Braggiè – Cannone – Conforti – Cugini – Gerosa – Goldin – Lamaro – Mancini Parri – Manni – Nostran – Rizzo – Rossetto – Saccardo – Santamaria – Scarsini – Trotta – Belluco – Benettin – Bettin – Capraro – Coppo – Cortellazzo – De Masi – Favaro – Francescato – Menniti – Navarra – Ragusi – Riera – Zini.

Indisponibili per infortunio: Fadalti – Grigolon – Marchetto – Michieletto – Su’a