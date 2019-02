ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 2 febbraio 2019

DERBY D’ITALIA, TRASFERTA A ROVIGO PER MANTENERE LA VETTA DELLA CLASSIFICA

Tredicesima giornata di Top 12, e derby in trasferta per l’ARGOS PETRARCA RUGBY che domani, DOMENICA 3 febbraio 2019, affronta la Femi-CZ Rovigo allo stadio Battaglini (ore 15, arbitro Mitrea di Udine, assistenti Bolzonella di Cuneo e Bertelli di Brescia, quarto uomo Cusano di Vicenza). La partita sarà trasmessa in diretta youtube, app e Facebook della FIR.

“Ritroviamo Rovigo dopo sole tre settimane dalla cocente eliminazione in Continental Shield avvenuta in casa”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato. “La sfida al Battaglini è sempre una partita speciale per noi: affrontare Rovigo sarà una prova avvincente ed estremamente dura. I nostri rivali stanno attraversando un periodo di forma fisica e di confidenza spettacolare, lo dimostrano le 22 mete segnate nelle ultime 2 uscire in Belgio e a Roma.

Arriviamo al derby d’Italia in cima alla classifica con lo stesso punteggio, il tifo sarà caldissimo e l’atmosfera davvero unica.

Sappiamo che per affrontare alla pari Rovigo dovremmo essere in grado di rallentare i loro punti d’incontro, tenere testa alla loro mischia ordinata e commettere il minor numero di errori. Siamo desiderosi di affrontare questa sfida per capire veramente di che pasta siamo fatti. Non vogliamo cercare alibi ed è tempo di ritrovare lo spirito, la voglia di soffrire insieme e la gioia di vincere contro una grande squadra”.

La formazione annunciata dell’Argos Petrarca: Menniti Ippolito; Leaupepe, Riera, Bettin, Coppo; Zini, Su’a; Trotta, Lamaro, Saccardo; Gerosa, Cannone; Rossetto, Santamaria, Rizzo. A disp. Braggiè, Cugini, Mancini Parri, Manni, Goldin, Francescato, Benettin, Ragusi.