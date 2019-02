ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 9 febbraio 2019

TOP 12, ALL’ARGOS ARENA ARRIVA VIADANA

Nuovo turno domenicale per l’Argos Petrarca, che domani, 10 febbraio 2019, ospita per la 14° giornata all’Argos Arena il Rugby Viadana 1970. Calcio d’inizio alle ore 15, arbitro Tomò di Roma, assistenti Rizzo (Ferrara) e Toneatto (Udine), quarto uomo Zaniol (Treviso).

Visto il difficile momento, tra infortuni e squalifiche, specie in prima linea, fa il suo ingresso nella rosa il pilone della squadra Cadetta di serie A Gian Maria Polliero, che domenica sarà in panchina.

“Affrontiamo all’Argos Arena il Viadana”, è l’analisi della partita del tecnico bianconero Andrea Marcato”, “reduce da una buona vittoria contro la Lazio. La squadra di Frati e Sciamanna è molto fisica, ben organizzata e vanta giocatori di grandi leadership come Orsom, Ferrarini, Pavan e Ruffolo. I nostri ragazzi hanno preparato il match molto bene questa settimana, lavorando duramente in campo e con applicazione nello studio dell’avversario in aula.

Abbiamo tanta voglia di far bene e riprendere la marcia verso i playoff, vogliamo tornare a fare un rugby efficace fatto di possesso e gran difesa, tornare un po’ alle basi per ritrovare fiducia nei nostri sistemi”.

La formazione annunciata del Petrarca:

Ragusi; Leaupepe, Riera, Bettin, Coppo; Menniti Ippolito, Su’a; Trotta, Lamaro, Conforti; Gerosa, Saccardo (cap.); Mancini Parri, Cugini, Scarsini. A disp.: Rizzo, Santamaria, Polliero, Cannone, Manni, Francescato, Benettin, De Masi.