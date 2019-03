ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 9 marzo 2019

ARGOS IN TRASFERTA A ROMA

Diciassettesimo turno del Top 12, con l’Argos Petrarca impegnato in trasferta a Roma, con la Lazio Rugby 1927, calcio d’inizio alle 15 al Centro dell’Acqua Acetosa (arbitro Liperini di Livorno, assistenti i romani Meconi e Masini, quarto uomo Pier’Antoni, sempre di Roma).

“Quella di Roma sarà una sfida importantissima per noi, una partita che abbiamo preparato con molta cura ed attenzione”, spiega il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato.

“Il campo ‘Giulio Onesti’ è ostico, e la Lazio sempre molto performante tra le mura amiche.

La squadra di Montella gioca un rugby divertente e veloce, ama le verticalizzazione fisiche dei suoi avanti per ricercare poi lo spazio allargato con i suoi rapidi ed estrosi trequarti.

Per imporci dobbiamo essere molto disciplinati, concedere meno calci di punizione possibile, essere molto scrupolosi nel mantenimento del possesso per non dare facili turnover agli avversari ed essere estremamente ordinati in difesa.

In settimana i ragazzi hanno lavorato duramente e con buona attitudine, vogliamo continuare il nostro trend positivo e fare uno passo in più verso i playoff.

La formazione annunciata del Petrarca: Ragusi; Leaupepe, Riera, Benettin, Coppo; Menniti Ippolito, Francescato; Trotta, Manni, Conforti; Galetto, Saccardo (cap.); Scarsini, Cugini, Rizzo. A disposizione: Trejo, Marchetto, Mancini Parri, Cannone, Gerosa, Cortellazzo, Bettin, Belluco.