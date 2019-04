ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 6 aprile 2019

ARGOS A REGGIO EMILIA A CACCIA DI PUNTI PER I PLAY OFF

La ventesima giornata del Top 12 vede l’Argos Petrarca impegnato in trasferta sul terreno del Valorugby Emilia, gara in programma domenica 7 aprile alle ore 16. Arbitro Piardi di Brescia, assistenti Bolzonella di Cuneo e Gnocchi di Brescia, quarto uomo Borraccetti di Forlì.

“Domenica allo stadio Mirabello ci attende una sfida molto importante”, spiega il tecnico dell’Argos Andrea Marcato, “a cui teniamo molto e che abbiamo preparato minuziosamente con grande dedizione. Reggio arriva dalla vittoria in Coppa Italia e le manca un punto per conquistare i play off, ciò dimostra la solidità della squadra di Manghi. Amenta e Vaega sono i ball carriers principali, Rodriguez e Farolini i play makers, Panunzi riesce a dare moltissimo ritmo al loro attacco e Gennari sbaglia difficilmente i calci piazzati. È una squadra estremamente fisica, con giocatori prestanti e di impatto, ha pochi punti deboli ed è pertinente in tutte le aree del gioco.

Il nostro desiderio è dare il massimo per metterci alla prova con una squadra che all’andata ci ha battuto ed al momento di precede in classifica, vogliamo continuare a crescere come collettivo e già da domenica provare a raggiungere i playoff con una vittoria dedicandola a Massimo, nostro tifoso prematuramente scomparso questa settimana”.

La formazione annunciata: Ragusi; Leaupepe, Belluco, Capraro, Fadalti; Menniti Ippolito, Su’a; Manni, Conforti, Saccardo (cap.); Gerosa, Galetto; Scarsini, Cugini, Borean. A disp.: Braggiè, Santamaria, Acosta, Cannone, Michieletto, Trotta, Francescato, Zini.