ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 14 settembre 2018

TOP 12 AL VIA, DOMANI AL PLEBISCITO ARGOS PETRARCA IMPEGNATO CON IL VALSUGANA

Finalmente si parte. Top 123 al via, e Argos Petrarca subito impegnato nella sfida stracittadina con il Valsugana. Si gioca allo stadio Plebiscito, teatro della finale scudetto vinta dal Petrarca nel maggio scorso, SABATO 15 SETTEMBRE, calcio d’inizio alle ore 16 (arbitro Emanuele Tomò di Roma, assistenti Clara Munarini di Parma e Filippo Bertelli di Brescia. Quarto uomo Tommaso Battini di Bologna).

“Sabato iniziamo la nostra avventura in Top12”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato. “Sarà una grande emozione ritrovare il campo del Plebiscito, cornice indimenticabile dello scudetto, e farlo contro il Valsugana in una sfida tutta padovana renderà tutto ancora più affascinante. Incontriamo una squadra che farà dell’entusiasmo e del desiderio di confrontarsi in questa nuova categoria le sue armi più pericolose. Dal canto nostro, sapendo che i nostri meccanismi non sono ancora del tutto oliati, proveremo a tenere alto il ritmo, giocare con grande intensità ricercando la velocità di uscita del pallone dai punti di incontro. Focus principale sarà comunque dato alla fase difensiva ed alla disciplina al fine di concedere meno opportunità possibili al Valsugana”.

La formazione dell’Argos Petrarca: Ragusi; De Masi, Riera, Benettin, Coppo; Menniti-Ippolito, Cortellazzo; Manni, Nostran, Conforti; Saccardo (cap.), Gerosa; Mancini Parri, Santamaria, Rizzo. A disp.: Braggiè, Cugini, Rossetto, Cannone, Goldin, Francescato, Zini, Belluco.