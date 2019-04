COMUNICATO ARGOS PETRARCA RUGBY

Padova, 26 aprile 2019

ULTIMA GIORNATA DEL TOP12, PETRARCA IMPEGNATO IN TRASFERTA CON LE FIAMME ORO

Ventitduesima e ultima giornata del TOP12, e partite tutte in contemporanea alle ore 16 di sabato 27 aprile. L’Argos Petrarca è in trasferta a Roma per affrontare le Fiamme Oro (arbitro Schipani di Benevento, assistenti Angelucci di Livorno e Rosella di Roma, quarto uomo Paluzzi di Roma).

“A Roma chiudiamo la stagione regolare”, spiega l’allenatore del Petrarca, Andrea Marcato, “in queste ultime 2 settimana abbiamo lavorato con dedizione per farlo al meglio delle nostre possibilità. Giocare con le Fiamme è sempre una grande sfida, una partita molto dura fisicamente, ottima per noi per testarci ulteriormente con i playoff alle porte. La squadra di Guidi possiede un reparto di avanti tra i più solidi e performanti del campionato, e una linea di trequarti dalle enormi potenzialità con 2 ragazzi che, a mio avviso, avranno un grande futuro davanti. Biondelli e D’Onofrio hanno fatto una stagione davvero straordinaria mettendo in luce velocità ed intuito offensivo. Per fare una grande prestazione necessitiamo di una difesa fisicamente solida capace di rallentare i loro palloni e di un attacco cinico in grado di non concedere pericolosi turnover”.

La formazione annunciata del Petrarca: Fadalti; Leaupepe, De Masi, Bettin (cap.), Coppo; Cortellazzo, Francescato; Trotta, Manni, Goldin; Cannone, Galetto; Mancini Parri, Santamaria, Braggiè. A disp.: Trejo, Cugini, Acosta, Saccardo, Conforti, Capraro, Belluco, Favaro.