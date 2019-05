ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 4 maggio 2019

TOP12, SEMIFINALI ANDATA PLAY OFF

DOMENICA AL PLEBISCITO DERBY CON ROVIGO

Tutto pronto per la semifinale di andata del TOP12 tra Argos Petrarca e FEMI-CZ Rovigo, che andrà in scena DOMENICA 5 MAGGIO ALLE 16.30 allo stadio Plebiscito di Padova.

Arbitrerà l’incontro Andrea Piardi di Brescia, assistenti Bottino di Roma e Gnocchi di Brescia, quarto uomo Laurenti di Bologna, TMO Pennè di Lodi.

La biglietteria del Plebiscito sarà aperta domenica dalle ore 13:30.

Prezzi dei biglietti: 14€ INTERO (uomo maggiorenne),7€ RIDOTTO (donne, ragazzi 14-17 anni e universitari di Padova).

“ Domenica iniziamo i playoff”, spiega il tecnico bianconera Andrea Marcato, “e farlo in casa contro Rovigo davanti a migliaia di tifosi renderà l’atmosfera davvero unica. Arriviamo a questa doppia sfida con tanta fiducia nei nostri mezzi e con la consapevolezza di avere di fronte una squadra di gran solidità e capacità offensiva. Il Rovigo di Casellato ha esibito per gran parte della stagione un rugby fatto di velocità ed imprevedibilità, che lo ha reso il migliore attacco del TOP12, molto solido in tutti i reparti e con pochissimi punti deboli. Majstorovic, Ferro e Momberg sono i portatori principali di palla, Odiete e Cioffi i finalizzatori principali, Chillon, Mantelli ed Antl i playmaker. I ragazzi hanno lavorato benissimo in settimana, con grande dedizione, attenzione nella cura del dettaglio ed il giusto nervosismo. Il nostro focus sarà nella capacità di rispettare i nostri sistemi di gioco, difensivamente proveremo a mettere gran pressione rallentando i punti d’incontro, offensivamente cercheremo di imporci e sfidarli fisicamente. Speriamo che tanti tifosi siano presenti sulle tribune del Plebiscito, proveremo ad offrire un positivo primo atto di questa avvincente semifinale scudetto”.

La formazione annunciata: Ragusi; Leaupepe, De Masi, Bettin, Coppo; Menniti Ippolito, Su’a; Trotta, Conforti, Saccardo; Gerosa, Galetto; Scarsini, Cugini, Borean. A disp.: Braggiè, Santamaria, Mancini Parri, Cannone, Michieletto, Francescato, Zini, Capraro/Manni.