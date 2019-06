ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 26 giugno 2019

DAL SUDAFRICA ARRIVA IL PILONE DESTRO ENTIENNE SWANEPOEL

L’Argos Petrarca Rugby annuncia l’arrivo per la prossima stagione di Entienne Swanepoel, pilone destro sudafricano. Nato il 9 marzo 1993 a Sasolburg, è cresciuto a Città del Capo, facendo parte della selezione scolastica Under 18 di Western Province, ed entrando poi nell’Accademia della prestigiosa franchigia sudafricana e giocando con la Under 19 e Under 21.

Entienne, un metro e 90 per 122 chili, oltre ad aver giocato con il Valsugana nell’ultima stagione, Swanepoel ha militato nel 2017 a Parigi nel massimo campionato francese, il Top 14, con la maglia dello Stade Francais. In Sudafrica ha vestito la maglia dei Blue Bulls dal 2015 a ottobre 2017, debuttando nel 2016 nel girone di qualificazione della Currie Cup (10 presenze totali). Tornato in Sudafrica dopo l’esperienza francese, Entienne ha militato nei Southern Kings nell’anno dell’allargamento del Pro14 alle franchigie sudafricane, scendendo in campo dalla panchina anche contro il Benetton.

“Siamo felici dell’arrivo di Swanepoel”, è il commento del Direttore Generale del Petrarca, Beppe Artuso. “Infatti si tratta di un giocatore che andrà sicuramente a rinforzare il reparto di prima linea della squadra”.