ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 19 luglio 2019

BEPPE ARTUSO RINUNCIA ALLA CARICA DI D.G.

Il Petrarca Rugby rende nota la comunicazione fatta alla società da Beppe Artuso, il quale dichiara: “Vi comunico che, con dispiacere, rinuncio alla carica di direttore generale per problemi di salute. Nonostante il mio impegno non riesco a mantenere i ritmi che questa carica richiede. Valuteremo in futuro se sarà possibile proseguire la collaborazione con il club in altre forme”.

Il Petrarca Rugby prende atto della sua decisione e desidera ringraziare Beppe Artuso per la passione e lealtà che hanno sempre contraddistinto la sua opera”.