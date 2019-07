ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 24 luglio 2019

VITTORIO MUNARI RITORNA AL PETRARCA

Il presidente Alessandro Banzato e il Consiglio del Petrarca Rugby sono felici di aver realizzato un progetto desiderato da qualche anno. Vittorio Munari sarà Consigliere Delegato all’attività agonistica del Petrarca Rugby, con funzioni di Direttore Generale e di Responsabile del coordinamento con la Impianti Petrarca Spa: funzioni che aveva, tra le altre, già svolto alla scomparsa di Memo Geremia nel 1995.

“A Vittorio un affettuoso bentornato a casa ed un in bocca al lupo per la sua futura attività con noi”.

L’appuntamento per tutti è per lunedì 29 luglio alle 17.30 al “Centro Geremia” per il saluto di inizio attività della Prima Squadra.