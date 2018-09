ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 29 settembre 2018

TOP 12, TERZA GIORNATA. DOMENICA RUGBY VIADANA 1970-ARGOS PETRARCA

Delicata trasferta per l’Argos Petrarca nel terzo turno del Top 12. I bianconeri saranno impegnati domenica 30 settembre a Viadana (ore 16, arbitro Schipani di Benevento, assistenti Boraso di Rovigo e Bertelli di Brescia, quarto uomo Lazzarini di Rovigo).

“Domenica giochiamo in uno stadio tra i più belli d’Italia”, confessa il tecnico del Petrarca Andrea Marcato”, scendere sul campo dello Zaffanella è un grande stimolo. Incontriamo Viadana che ha dimostrato in questi mesi di essere una squadra estremamente dinamica e fisica, sia in attacco, dove ricerca grande ritmo utilizzando i tanti ball carriers per stringere la difesa e poi muovere la palla portandola velocemente al largo, quanto in difesa, dove con Filippo Ferrarini ha trovato un vero leader. La squadra di Pippo Frati e Plinio Sciamanna è davvero molto temibile in ogni situazione di gioco, in più, rispetto alla stagione scorsa, può contare su un gran giocatore quale è Orsom. Noi arriviamo a questo importante match dopo una settimana nella quale i ragazzi hanno lavorato con dedizione. Abbiamo analizzato bene i sistemi di Viadana ed anche gli errori commessi durante la sfida contro Rovigo. Vogliamo continuare sulla nostra strada fatta di solidità difensiva, ma dobbiamo alzare l’asticella per quanto riguarda la disciplina ed il possesso di palla, aspetti sui quali siamo stati deficitari. Sono sicuro che sarà una partita dura, abrasiva, una grande opportunità per metterci nuovamente alla prova”.

Quanto alla formazione, dopo l’ultimo allenamento, è in forse la presenza di Su’a e Mancini.

La formazione annunciata dell’Argos Petrarca: Ragusi; Capraro, Riera, Bettin, Coppo; Benettin, Su’a; Trotta, Lamaro, Conforti (cap.); Casnnone, Gerosa; Mancini, Santamaria, Borean. A disp.: Rizzo, Cugini, Rossetto, Ortega, Nostran, Francescato, Zini, Favaro.