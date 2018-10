ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 12 ottobre 2018

AL VIA LA CONTINENTAL SHIELD, ARGOS PETRARCA IMPEGNATO A ROVIGO

Al via la Continental Shield, con l’ARGOS PETRARCA impegnato domani, SABATO 13 OTTOBRE allo stadio Battaglini con il FEMI-CZ ROVIGO (ore 15, arbitro Piardi, assistenti Vedovelli e Russo).

La formula vede al via sei squadre: quattro italiane (Argos, Calvisano, Rovigo, Fiamme Oro), e poi i Belgium Barbarians e i georgiani del Locomotive Tbilisi. Due gironi da tre (andata e ritorno all’italiana), con le vincenti che faranno i play-off andata e ritorno per stabilire chi parteciperà alla Challenge Cup del 2019/2020. L’Argos è inserito nel girone B con Rovigo e Belgium Barbarians. Prossimo impegno sabato 20 ottobre alle ore 13 in trasferta a Bruxelles.

“Al Battaglini iniziamo il cammino in Continental Shield”, afferma il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato. “Ritroviamo Rovigo dopo tre settimane e sarà una nuova opportunità per testarci contro una grande squadra. Giocare in Coppa Europa è sempre una grande emozione, farlo in un derby amplificherà il tutto. Sabato sarà un sfida molto dura e fisica, Rovigo viene da una vittoria importante a Reggio Emilia, nella quale ha dato prova della solidità dei suoi avanti nelle fasi statiche, della pressione difensiva ed ancora una volta delle abilità al piede di Mantelli.

I ragazzi si sono preparati molto bene per questo incontro, con la giusta tensione e concentrazione, abbiamo avuto qualche problema di infortunio ma ritroviamo dopo tre settimane giocatori importanti come Saccardo e Menniti-Ippolito. Il nostro obiettivo sarà fare una prova concreta per tutti gli ottanta minuti di gioco, difendere in modo solido e pertinente, attaccare con più precisione e possesso rispetto alle ultime uscite, il tutto rispettando i nostri sistemi e ricercando la massima disciplina possibile.

La formazione annunciata dell’Argos Petrarca: Ragusi; Coppo, Benettin, Riera, De Masi; Menniti Ippolito, Francescato; Trotta, Lamaro, Conforti; Gerosa, Saccardo (cap.); Rossetto, Santamaria, Borean. A disp.: Cugini, Scarsini, Mancini Parri, Cannone, Cortellazzo, Favaro, Zini, Grigolon.