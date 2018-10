ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 19 ottobre 2018

DOMANI A BRUXELLES SECONDO TURNO EUROPEO PER L’ARGOS PETRARCA

Secondo appuntamento con la Continental Shield per l’Argos Petrarca Rugby, partito questa mattina per il Belgio. I bianconeri infatti affronteranno domani SABATO 20 OTTOBRE a Bruxelles (orer 13) allo stadio Nelson Mandela il Belgium Barbarians Rugby XV, una selezione locale. La terna arbitrale è georgiana: il direttore di gara è Nika Amashukeli, gli assistenti Abulashvili e Chanuyvadze. Quarto e quinti uomo invece belgi: Burlet e Lenne. La partitas sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della Federazione Belga, www.facebook.com/BelgianRugby/, e suhttp://therugbychannel.it .

“Sabato giochiamo a Bruxelles il secondo turno di Continental Shield contro la franchigia belga”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato. “Sappiamo ben poco dei nostri avversari, sono una selezione di giocatori di nazionalità belga che giocano in patria, l’allenatore è lo stesso della nazionale ed 8 giocatori della rosa hanno anche indossato la casacca del loro paese nell’ultimo Sei Nazioni B. Con così poche notizie e nessun video da analizzare, arriviamo all’appuntamento consci che non sarà facile e che ci vorrà il massimo della concentrazione per non farci cogliere di sorpresa. Abbiamo utilizzato la settimana per concentrarci sul nostro gioco, potenziando le nostre abilità e qualità e riflettendo sugli aspetti che dobbiamo migliorare e che contro Rovigo sono stato evidenziati.

Sicuramente vogliamo essere capaci di alzare il nostro livello nella qualità di intervento nei punti d’incontro, spesso l’utilizzo del pallone è lento e questo aspetto ci impedisce di essere efficaci in attacco, inoltre vogliamo tornare sui nostri standard difensivi: i 34 punti concessi la settimana scorsa sono diventati il nostro record negativo”.

Le formazioni annunciate:

Argos Petrarca: Ragusi; Capraro, Bettin, Riera, De Masi; Menniti Ippolito, Su’a; Grigolon, Trotta, Conforti; Gerosa, Saccardo (cap.); Mancini Parri, Cugini, Borean. A disp.: Marchetto, Braggiè, Acosta, Manni, Cortellazzo, Zini, Belluco Lamaro.

Belgium Barbarians: Vassart; Leduc, De Moffarts, Debatty, Jaupart; Vermote, Moortgat; Temmerman, Yoko, Gheyssens; Verschelden, Moelants; Pinte, Dienst (cap.), Avidzba. A disp.: Cuffolo, Vankeerbeghen, Van den Broeke, Abrahams, Lecloux, Roobaert, Semiond, Mehrez.