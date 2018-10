ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 26 ottobre 2018

TORNA IL TOP 12, DOMENICA ARGOS IN TRASFERTA A SAN DONA’

Si torna al Top 12, in programma la quinta giornata di andata. L’Argos Petrarca è impegnato DOMENICA 28 OTTOBRE in trasferta contro il Lafert San Donà (ore 15), arbitro Vincenzo Schipani (Benevento), assistenti Vedovelli (Sondrio) e Boaretto (Rovigo), quarto uomo Lazzarini (Rovigo).

“Domenica affrontiamo una grande squadra come San Donà”, spiega l’allenatore del Petrarca, Andrea Marcato. “Allo stadio ‘Pacifici’ è dura per chiunque, un campo veramente difficile da espugnare, dove anche Calvisano è caduto questa stagione. San Donà è tradizionalmente una squadra di grande orgoglio, in questo inizio di campionato ha espresso un gioco estremamente solido e concreto, ma anche brioso e di movimento. Una squadra guidata da giocatori di esperienza come Paul Derbyshire e Andrea Ceccato, che può contare su ottimi stranieri, Brendan Owen uno di questi, e giocatori di estrema fisicità come Enrico Bacchin e Roberto Bertetti.

Personalmente per me sarà una grande emozione ritrovare Craig Green, un fantastico allenatore e ancora di più una grande persona.

Per affrontare questa nuova sfida, non possiamo fare a meno della disciplina, fondamentale al fine di non far guadagnare punti o campo a San Donà, del possesso, componente del gioco che in queste prime partite per noi è stata deficitaria, e di un accurato gioco al piede vista anche la probabile pioggia. I ragazzi si sono allenati duramente e con grande umiltà, importante per noi sarà scendere in campo anteponendo il progetto di squadra a ogni progetto personale”.

La formazione annunciata dell’Argos Petrarca: Ragusa; Coppo, Riera, Bettin, Capraro; Menniti Ippolito, Su’a; Trotta, Nostran, Conforti; Saccardo (cap.), Cannone; Acosta, Santamaria, Borean. A disp.: Rizzo, Cugini, Braggiè, Gerosa, Ortega, Grigolon, Francescato, Zini.