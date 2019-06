PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 8 giugno 2019

ARGOS PETRARCA UNDER 18: DOMANI FINALE SCUDETTO A REGGIO EMILIA

Tutto pronto in casa Petrarca per la finale scudetto Under 18, in programma DOMENICA 9 giugno a Reggio Emilia, Campo Crocetta Canalina, alle 17.30. L’arbitro sarà Vedovelli di Sondrio, assistenti Gnocchi di Brescia e Russo di Milano, quarto uomo Salafia di Milano.

L’Argos Petrarca, allenato da Giovanni Maistri, Michele Rizzo, Simone Ragusi e Stefano Parladori, affronterà il Toscana Aeroporti I Medicei. I bianconeri si sono allenati come di consueto, quattro sedute sul campo centrale del “Centro Geremia”, compresa la seduta di rifinitura di venerdì sera.

“E’ stata una settimana molto positiva”, spiega il responsabile tecnico della squadra Giovanni Maistri, “durante la quale siamo riusciti a recuperare anche gli ultimi infortunati. Ci siamo concentrati molto sul nostro gioco in settimana, e sono sicuro che i ragazzi entreranno in campo senza incertezze, e soprattutto senza la paura di dimostrare il loro valore. Adesso non vediamo solo l’ora che arrivi domenica pomeriggio”.

Molti i tifosi bianconeri che raggiungeranno Reggio Emilia, compresa la dirigenza del club al completo.

La probabile formazione dell’Argos Petrarca: Lazzarin; Raccanello, Beltrame, Russo, Sottoriva; Ferrarin, Tognetti; Goldin, Marcellan, Fioriti; Brevigliero, Longhin (cap.); Libero, Di Bartolomeo, Gregori. A disposizione: Peggion, Baldo, Bellon, Garbo, Eterno, Regazzo, Giuriatti/Maccarini. All. Maistri/Rizzo