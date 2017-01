PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 13 gennaio 2017

DOMANI PETRARCA-MOGLIANO

Ottava giornata dell’Eccellenza

Ottava giornata del campionato di Eccellenza, e il PETRARCA scende in campo al “Centro Geremia” contro il Mogliano, impegno in programma SABATO 14 gennaio (ore 15, arbitro Tomò di Roma, giudici di linea Boraso di Rovigo, Cusano di Vicenza, quarto uomo Lazzarini di Rovigo).

Indisponibili Scarsini, Morona, Flammini, Bernini, Bettin e Capraro, con capitano Conforti che riprende il posto dall’inizio, i ragazzi di Andrea Cavinato puntano a mantenere la seconda posizione in classifica.

“Arriva la seconda partita di questo importante gennaio”, spiega il D.S. del Petrarca, Corrado Covi. “Contro Mogliano sarà partita vera, con un avversario che negli scorsi campionati ci ha dato poche opportunità di gioire. Dovremo fare la nostra gara, giocare il nostro rugby, e lasciare i commenti solo alla fine. E’ l’occasione per ringraziare tutti i nostri sostenitori che mai ci fanno mancare il loro importante contributo e ci auguriamo che siano numerosi anche sabato”.

Questa la formazione annunciata: Ragusi; Fadalti, Benettin, Bacchin, Rossi; Nikora, Su’a; Afualo, Conforti (cap.), Nostran; Trotta, Saccardo; Rossetto, Makelara, Acosta. A disp.: Borean, Marchetto, Vannozzi, Michieletto, Targa, Soffiato, Menniti-Ippolito, Zago.