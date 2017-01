PETRARCA RUGBY

Padova, 19 gennaio 2017

OTTIME LE CONDIZIONI DI NIKORA

In merito all’infortunio occorso sabato scorso a Miah Nikora, capitano del Petrarca, durante la gara con Mogliano valida per l’8° giornata del campionato di Eccellenza, il Petrarca fa sapere che sia nell’immediato dopo partita che nei giorni successivi la società Mogliano Rugby si è ufficialmente scusata per l’accaduto, si è detta dispiaciuta del fortuito incidente accaduto e si è più volte interessata delle condizioni fisiche del giocatore. Per quanto riguarda Nikora, le sue condizioni sono ottime e riprenderà quanto prima gli allenamenti.