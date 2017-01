PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 27 gennaio 2017

PRIMA GIORNATA DI RITORNO

Il Petrarca in trasferta a Viadana

Decima giornata del campionato di Eccellenza, e trasferta delicata per il Petrarca, che domani, SABATO 28 gennaio affronta il Rugby Viadana 1970 nel primo turno di ritorno (ore 15, arbitro Pennè di Lodi, giudici di linea Trentin e Pretoriani, quarto uomo Salafia). All’andata finì 27 a 19 per i padovani, che ora devono difendere il terzo posto proprio dal Viadana, staccato di dieci lunghezze.

“Viadana è una squadra che rispettiamo molto”, – spiega il tecnico del Petrarca, Andrea Cavinato – “gioca un rugby fisico e veloce, e già nella partita di andata ci ha messo in difficoltà. Ora vogliamo fare una partita di spessore, come del resto è sempre stato con Viadana, malgrado le tante e importanti assenze che abbiamo, evitando gli errori che abbiamo commesso con Calvisano la scorsa settimana”.

Questa la probabile formazione del Petrarca: Benettin; Fadalti, Favaro, Belluco, Capraro; Menniti-Ippolito, Su’a; Afualo, Conforti (cap.), Trotta; Saccardo, Salvati; Rossetto, Delfino, Borean. A disp.: Zago, Makelara, Irving, Michieletto, Targa, Francescato, Bacchin, Rossi.