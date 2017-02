PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 17 febbraio 2017

DOMANI ARRIVA LA LAZIO

Undicesima giornata del campionato di Eccellenza, e impegno casalingo per il PETRARCA RUGBY, che domani, SABATO 18 FEBBRAIO, ospita al “Centro Geremia” la S.S. LAZIO RUGBY 1947 (ore 15, arbitro Piardi di Brescia, assistenti Boaretto di Rovigo e Cusano di Vicenza, quarto uomo Pulpo di Brescia). Una partita impegnativa, contro una delle squadre che più sono cresciute questa stagione, spiega il tecnico bianconero Andrea Cavinato: “Ogni partita per noi è fondamentale ai fini della classifica che determinerà la griglia dei play off. Siamo ben consapevoli di questo e i ragazzi sanno bene che da ora in poi, avendo recuperato quasi tutti gli infortunati, la sana competizione all’interno della squadra ne alzerà il livello. Ogni volta che avranno la grande opportunità di vestire l’importantissima maglia del Petrarca, dovranno dimostrare il loro valore senza se e senza ma. Per quanto riguarda la Lazio, non è un mistero che sia una squadra alla quale sono molto vicino. Per il grande lavoro che sempre ha fatto per il rugby italiano, per i tanti giocatori laziali eccezionali che ho avuto l’onore di allenare e per il loro modo di interpretare il rugby che mi piace molto: giocano un rugby “felice” e non si arrendono mai.

Il posto che occupano ora in classifica non rispecchia assolutamente loro caratura, hanno perso molte partite d’un soffio, sono giovani imprevedibili e fanno del contrattacco la loro arma migliore, avendo in squadra tra l’altro Giulio Toniolatti, che per me è uno dei maggiori interpreti dell’ultimo decennio nel rugby italiano di questa fase di gioco. Per quanto detto e per la loro storia, noi del Petrarca li rispettiamo moltissimo.

Vorrei infine mandare alla Nazionale, al suo staff tecnico e ai ragazzi, tutto il nostro incondizionato appoggio: forza ragazzi, forza azzurri.

La formazione annunciata del Petrarca: Ragusi; Capraro, Favaro, Belluco, Rigo; Nikora, Francescato; Afualo, Conforti (cap.), Targa; Salvetti, Saccardo; Vanozzi, Ferraro, Borean. A disp.: Zago, Marchetto/Makelara, Irving, Trotta, Nostran, Su’a/Soffiato, Benettin/Rossi, Coppo/Menniti-Ippolito

Inoltre, fino a domani, sabato 18 Febbraio, segnaliamo che nello shop CANTERBURY presso gli Impianti Memo Geremia sconto del 40% su tutti i prodotti. Lo shop sarà aperto, come sempre, in occasione della partita della Prima Squadra con la Lazio Rugby. #committedtothegame #petrarcarugby