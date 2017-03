PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

PADOVA, 3 MARZO 2017

DOMANI AL BATTAGLINI IL DERBY D’ITALIA

Dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, al Battaglini di Rovigo va in scena il derby più giocato del rugby italiano, con il Petrarca impegnato in trasferta SABATO 4 MARZO, alle 15 (arbitro Liperini di Livorno, assistenti Vedovelli e Giacomini, quarto uomo Brescacin).

“Siamo consapevoli della posta in palio perché non questa è una partita qualunque, questa è la partita più importante del rugby italiano, questo è il derby d’Italia. All’interno di questa partita c’è la storia il presente e il futuro del rugby italiano piaccia o non piaccia: per questo è il derby d’Italia e non del Veneto.

Sarà una partita dura, spigolosa, nella quale lo spettacolo è vincere non giocare bene.

Rovigo ha dei giocatori, come del resto il Petrarca, di grandissima qualità e non dimentichiamo, loro sono i Campioni d’Italia, inoltre hanno un grandissimo colorato e caloroso pubblico che è il loro 16° uomo.

Noi naturalmente vogliamo vincere, e so che tutti daranno il massimo. Personalmente infine è sempre una grande emozione scendere in campo al Battaglini e guardare il volto del mio grande amico e maestro Doro Quaglio, qualcosa di unico”.

Questa la formazione annunciata del Petrarca: Menniti-Ippolito; Fadalti, Favaro, Belluco, Rossi; Nikora, Su’a; Afualo, Conforti (cap.), Nostran; Salvetti, Saccardo; Vannozzi, Ferraro, Borean. A disp.: Zago, Makelara, Irving/Rossetto, Bernini/Trotta, Targa, Francescato, Benettin, Bacchin.