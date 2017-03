PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 10 marzo 2017

DOMENICA AL “CENTRO GEREMIA” ARRIVA IL PIACENZA

Dopo cinque mesi di infortunio il debutto di Morona

Dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, e gara casalinga per il Petrarca, che domenica 12 marzo ospita al “Centro Geremia” il Sitav Lyons Piacenza (ore 15, arbitro Vedovelli di Sondrio).

“Siamo molto felici di riavere finalmente con noi la giovanissima e promettente seconda linea Jacopo Morona”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Cavinato, “che a cinque mesi di distanza dall’infortunio alla spalla giocherà la sua prima partita con la prima squadra dopo essere stato utilizzato per due turni dai Cadetti. Ringrazio il chirurgo Ferdinando Cendon dell’ospedale di Montebelluna, senza dimenticare i nostri insostituibili medici, Carlo Andreoli, responsabile della società, e Andrea salar, e il responsabile della fisioterapia Lorenzo Sandi e tutto il suo staff. La partita di domenica sarà molto importante per verificare la solidità mentale della nostra squadra. Dopo una partita intensa e dispendiosa come è stato il derby è facile rilassarsi, ma questo non possiamo permettercelo. Dobbiamo essere estremamente performanti perché Piacenza all’andata ci ha messo in grossa difficoltà, e se avesse vinto la partita non avrebbe rubato nulla.

Inoltre dobbiamo ritornare ad essere superiori in mischia ordinata e a ridurre i calci di punizione contro, soprattutto in mischia e quando siamo in attacco.

Per noi sarà fondamentale domenica avere grande qualità nel possesso, sia nel passaggio che nelle prese al volo, situazioni in cui proprio a Piacenza abbiamo registrato la peggiore statistica con ben 38 palle perse”.

Intanto allo shop Canterbury del “Centro Geremia” sconto del 30% su alcuni prodotti fino al termine della stagione.

Questa la formazione annunciata del Petrarca: Menniti Ippolito; Rigo, Belluco, Bacchin, Pavan; Benettin, Francescato; Afualo, Targa (cap.), Nostran; Bernini, Trotta; Rossetto, Makelara, Acosta. A disp.: Zago, Marchetto, Irving, Morona, Conforti, Su’a/Fadalti, Nikora, Favaro/Coppo