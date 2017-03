PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 17 marzo 2017

DOMENICA IL PETRARCA A ROMA, IN CAMPO CON LE FIAMME ORO

Quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza (quinta di ritorno) e Petrarca impegnato DOMENICA 19 MARZO in trasferta a Roma, con le Fiamme Oro (ore 15, arbitro Blessano di Treviso, assistenti Angelucci di Livorno e Belvedere di Roma).

“Anche questa settimana siamo felici di comunicare che abbiamo tre rientri importanti: la seconda linea Vittorio Flammini, e i trequarti Simone Ragusi e Andrea Bettin”, fa il punto della situazione il tecnico del Petrarca, Andrea Cavinato. “Siamo consapevoli che sarà una delle partite più dure del campionato perché le Fiamme Oro hanno tutti giocatori di altissimo livello ed ex Nazionali, molti dei quali con un lungo percorso anche in Celtic League e professionisti. Tecnicamente sono squadra fisica e veloce, contro la quale non è facile difendere, specie nel loro campo, unico nel suo genere perché sintetico ma poco elastico, con rimbalzi della palla anomali e spesso il vento da gestire. Per tutti questi motivi, per la fame di punti che hanno le Fiamme Oro e per la storica rivalità di queste due società che hanno condiviso per anni la stessa città, ci aspettiamo una partita di alto livello, nella quale il minimo errore può decretare il vincitore. Da parte nostra sappiamo che dovremo essere estremamente disciplinati e performanti in conquista e in difesa, fase nella quale nell’ultima partita contro Piacenza abbiamo avuto una percentuale di placcaggi sbagliati troppo alta. Avremo poche occasioni per segnare, perciò dobbiamo essere cinici nella gestione dei nostri palloni. Ci aspetta insomma un’altra intensissima partita”.

La formazione annunciata del Petrarca: Menniti-Ippolito; Fadalti, Favaro, Bacchin, Rossi; Nikora, Su’a; Afualo, Conforti (cap.), Nostran; Flammini, Salvetti; Rossetto, Ferraro, Acosta. A disp.: Zago, Makelara, Vannozzi, Saccardo, Targa, Francescato, Bettin, Ragusi