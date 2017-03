PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 24 marzo 2017

IL PETRARCA OSPITA IL CONAD REGGIO

Quindicesima giornata del campionato di Eccellenza (sesta di ritorno), e il PETRARCA ospita domani, sabato 25 marzo (ore 15, arbitro Angelucci di Livorno) il Conad Reggio.

“Da registrare due rientri importantissimi, Michieletto e Bettin, che andranno a rendere ancora più stimolante la partita contro Reggio Emilia”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Cavinato.

“Mi auguro che l’arbitraggio terrà conto della capacità di entrambe le squadre di esprimere gioco e di rendere la partita divertente e piacevole. Sono, è vero, due squadre lontane in classifica ma spesso la differenza non corrisponde ai valori in campo e ogni partita ha la sua storia.

Anche sabato vogliamo giocare con il massimo rispetto per l’avversario e per far divertire il nostro pubblico, attraverso una partita di grande sostanza, schierando sempre la squadra migliore. Il nostro è un grande pubblico, soprattutto competente, e sappiamo che dobbiamo sempre dare il massimo, e non possiamo avere nessun tipo di alibi”.

La formazione annunciata del Petrarca: Menniti-Ippolito; Fadalti, Ragusi, Bacchin, Bettin; Nikora, Francescato; Michieletto, Conforti (cap.), Targa; Salvetti, Flammini; Rossetto, Marchetto, Acosta. A disp.: Borean, Delfino, Irving, Saccardo, Nostran, Su’a, Belluco, Rossi, Vannozzi