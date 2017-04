PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 14 aprile 2017

ECCELLENZA, PENULTIMO TURNO DI REGULAR SEASON

Il Petrarca in trasferta a Mogliano

Penultimo turno di stagione regolare nel campionato di Eccellenza, e PETRARCA impegnato domani, SABATO 15 APRILE, in trasferta a Mogliano (ore 16, arbitro Boaretto di Rovigo).

“Secondo me Mogliano è la squadra che nel girone di ritorno è cresciuta più delle altre”, è l’analisi del tecnico bianconero Andrea Cavinato, “e solo i molti infortuni patiti non le rendono il suo giusto valore.

Per quanto riguarda noi, indubbiamente dopo il passo falso contro San Donà abbiamo il dovere nei confronti di noi stessi e della nostra società di scendere in campo con molto pragmatismo e solidità mentale, e senza approssimazione. La confidenza, infatti, è una delle montagne più alte dalle quali si può cadere. Essendo però già caduti sabato scorso sono certo che non ripeteremo l’errore, ricordandoci che Mogliano ha ancora possibilità, vincendo contro di noi, di agganciare i play off. Per questo non lasceranno nulla di intentato, come è giusto che sia”.

La probabile formazione del Petrarca: Ragusi; Fadalti, Favaro, Belluco, Rossi; Benettin, Su’a; Michieletto, Conforti (cap.), Nostran; Salvetti, Saccardo; Irving, Ferraro, Zago. A disp.: Acosta/Borean, Delfino, Rossetto, Bernini, Targa, Francescato, Marcato, Capraro.