PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 28 aprile 2017

ULTIMO TURNO DI ECCELLENZA

Il Petrarca ospita Calvisano, sfida tra le prime della classe

Ultimo turno di regular season per il campionato di Eccellenza, che si chiude con la sfida tra prima e seconda in classifica. Il Petrarca ospita SABATO 30 APRILE al “Centro Geremia” la capolista (ore 16, arbitro Roscini di Milano), ma la volontà è quella di chiudere con una vittoria nonostante il secondo posto sia al sicuro.

“Se qualcuno pensa che sia una partita quasi amichevole sbaglia di grosso, o non conosce il vero spirito del rugby né tantomeno quello di Calvisano e Petrarca”, sottolinea il tecnico del Petrarca, Andrea Cavinato.

“Credo, visti i miei trascorsi, di conoscere molto a fondo lo spirito del Calvisano come del resto quello del Petrarca e dei nostri giocatori.

Sarà una partita vera, una partita fisica giocata dalle due squadre che più hanno segnato in questo campionato e meno hanno subito.

Da parte nostra vogliamo riscattare la prova veramente sfortunata di quattro mesi fa a Calvisano. Le assenze di Nikora e Conforti sono per infortunio, non per turnover, così come quella di Michieletto, in forse fino all’ultimo momento per un infortunio subito in settimana in allenamento. Per quanto ci riguarda i nostri play off iniziano qui”.

La probabile formazione del Petrarca: Menniti-Ippolito (cap.); Fadalti, Ragusi, Bettin, Rossi; Benettin, Su’a; Bernini, Targa, Nostran; Salvetti, Saccardo; Rossetto, Ferraro, Scarsini. A disp.: Zago, Delfino, Irving, Morona, Afualo, Francescato, Favaro, Capraro.