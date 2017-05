PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

PADOVA, 5 MAGGIO 2017

DOMANI IL VIA AI PLAY-OFF, PETRARCA A ROVIGO

Semifinale di andata, calcio d’inizio alle 18 al Battaglini

Tutto pronto per la semifinale di andata dei play-off, con il Petrarca impegnato al Battaglini SABATO 6 MAGGIO ALLE ORE 18. IL calcio d’inizio sarà alle ore 18 (arbitro Liperini di Livorno, assistenti Angelucci di Livorno, Franzoi di Venezia, quarto uomo Merendino di Udine, TMO Pennè di Lodi). E’ il derby numero 159 tra le due formazioni, la gara di ritorno è in programma domenica 21 maggio alle 17 a Padova, allo stadio Plebiscito. Una settimana dopo, per le vincenti delle semifinali, la finalissima per lo scudetto.

“Dopo la finale del 2011, a sei anni di distanza, si torna a giocare un derby che può valere molto”, spiega il Direttore Sportivo del Petrarca Corrado Covi, “sia in termini di classifica che di accesso alla finale. Sotto il profilo del risultato conta moltissimo, ma le motivazioni tra queste due società sono sempre forti. Stavolta c’è anche un preciso traguardo che rende le due sfide ancora più importanti. Noi pensiamo che comunque alla fine incontreremo un Rovigo che deve difendere il suo scudetto, e che saranno due derby estremamente combattuti, dal risultato per nulla scontato. Non si può parlare di squadra favorita, si parte alla pari perché durante l’anno c’è stata una vittoria a testa e un pareggio nelle tre sfide, quindi massimo equilibrio. Speriamo che il pubblico a Rovigo, ma soprattutto a Padova renda onore alla sfida con una grande partecipazione per una fida che rimane unica nel contesto del rugby italiano”.

Questa la formazione annunciata dal Petrarca: Menniti-Ippolito; Ragusi, Benettin, Bacchin, Bettin; Nikora, Su’a; Michieletto, Conforti (cap.), Nostran; Salvetti, Saccardo; Rossetto, Ferraro, Scarsini. A disp.: Acosta, Delfino, Vannozzi, Bernini, Targa, Francescato, Fadalti, Rossi/Favaro.