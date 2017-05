PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 6 maggio 2017

SEMIFINALI GIOVANILI, PETRARCA FA IL BIS

Domani, domenica 7 maggio, semifinali nazionali alla Guizza per Under 18 e Under 16. Anche la Under 14 nella finale del Superchallenge

Anno da record per il Petrarca, che ha qualificato per le fasi finali tutte le sue squadre. Oltre all’Eccellenza e alla serie B, infatti, i bianconeri sono in semifinale anche con la Under 18, categoria che assegna lo scudetto giovanile, e con la Under 16, che assegna il titolo nazionale. Erano molti anni che il Petrarca non piazzava entrambe le sue squadre contemporaneamente nelle fasi finali delle categorie giovanili più prestigiose. Entrambe giocheranno domani in casa, alle 12.30.

La Under 18, allenata da Beppe Artuso, Daniele Nardo e Denny Cesaro (preparatore Paolo Negrini), è tra le otto squadre che danno vita a due gironi nazionali con partite di andata e ritorno. Il Petrarca, dopo aver vinto nettamente il girone Veneto (12 punti di vantaggio sul Rovigo, 14 sul Benetton, 21 sul Valsugana), è inserito nel gruppo 1 con Rovigo, ASR Milano e Monferrato (nel gruppo 2 Cavalieri Prato, Medicei Firenze, Capitolina e Napoli). Dopo la prima gara vinta domenica scorsa a Asti contro il Monferrato per 67 a 7, domani seconda giornata sul campo principale del Centro Geremia, alle 12.30, con l’ASR Milano. Domenica prossima, derby al Battaglini. Le vincenti dei due gironi disputeranno la finale l’11 giugno.

L’Under 16, allenata da Matteo Farsura, Nicola Gottardo, Tommaso Lion e Giovanni Maistri (preparatore Stefano Breda), partita a settembre dai cosiddetti “barrage”, gli spareggi per entrare nel girone Elite, con una crescita costante e con un girone travolgente ha superato sul filo di lana il Mogliano, vincendo il girone Veneto a dieci squadre (davanti allo steso Mogliano, a Valsugana, Villorba, San Donà e Benetton) e qualificandosi per le semifinali. Gara di andata domani, domenica, al “Centro Geremia”, alle 12.30, con il Viadana, match di ritorno domenica prossima in trasferta. L’altra semifinale si gioca tra Amatori Parma e Capitolina Roma, finalissima il 21 maggio.

Da segnalare che anche la seconda formazione Under 18 ha vinto il suo girone regionale, con 6 punti di vantaggio sul Rovigo.

Ottima stagione anche per l’Under 14, che si è qualificata per la Finale del Super Challenge U14, una sorta di campionato italiano di categoria a tappe. Il 2 giugno le 12 squadre meglio posizionate nel ranking disputeranno il torneo finale a Colorno. Il Petrarca, allenato da Matteo Piovene, Carlo Babetto, Hermes Baseggio e Guido Zorzi si è qualificato come testa di serie numero 3.