PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 10 maggio 2017

NASCE AL PETRARCA IL SETTORE FEMMINILE

La società apre alle ragazze dopo l’esperienza delle “Perle Nere”

Novità in casa Petrarca. Dalla prossima stagione infatti nascerà anche il settore femminile. In realtà di tratta di un felice ritorno, dopo che le “Perle Nere” furono la prima formazione femminile padovana, negli anni ’90.

Nelle prossime settimane verranno definiti gli staff di allenatori e dirigenti, mentre sono già aperte le iscrizioni, con i relativi periodi di prova. Anche il Petrarca, insomma, vuole contribuire allo sviluppo di un settore del movimento in continua espansione, dando alle ragazze la possibilità di tesserarsi e giocare con la maglia bianconera.

Sul piano tecnico, le ragazze giocheranno a rugby nella versione Seven, variante in grande espansione e soprattutto disciplina olimpica e molto spettacolare.