PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 13 maggio 2017

SEMIFINALE DI RITORNO, DA LUNEDI’ LA PREVENDITA

Al “Centro Geremia” biglietti in vendita per il Plebiscito

In vista della semifinale di ritorno del campionato di Eccellenza, in programma domenica 21 maggio alle ore 17 allo stadio Plebiscito, la società informa che da lunedì 15 maggio a venerdì 19 maggio presso la segreteria del “Centro Geremia” sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita.

Orari: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 (venerdì fino alle 18).

PREZZI :

INTERO UNICO 20 euro

RIDOTTO RAGAZZI 16-17 anni, 5 euro

RIDOTTO BAMBINI 5-15 anni, 2 euro