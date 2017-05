PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 28 maggio 2017

PRIMI ALLENAMENTI PER IL SETTORE FEMMINILE

Prosegue al Petrarca Rugby l’organizzazione dell’attività femminile per la prossima stagione. Per farsi trovare pronte per l’inizio della prossima stagione, le ragazze interessate potranno partecipare ad alcuni allenamenti di prova al “Centro Geremia” di via Gozzano.

Tali allenamenti sono in programma per quattro giovedì di giugno (precisamente i giorni 8, 15, 22 e 29 giugno) dalle 18 alle 19.30. A guidare le ragazze in questo percorso ci saranno alcuni allenatori del Petrarca Rugby, coordinati da Samanta Botter, ex nazionale (28 caps) e attuale tecnico delle skills nel Petrarca Junior.