PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 9 giugno 2017

NON RINNOVATO L’ACCORDO CON CAVINATO

Il Petrarca Rugby ringrazia il tecnico Andrea Cavinato per le due stagioni trascorse come responsabile tecnico nel campionato di Eccellenza e per l’importante apporto dato alla Prima Squadra. La società comunica altresì che non è stato rinnovato l’accordo con lui per la prossima stagione.

Il Petrarca sarà affidato quindi agli allenatori Andrea Marcato e Augusto Allori.