PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 28 giugno 2017

BEPPE ARTUSO ENTRA NELLO STAFF DIRIGENZIALE

Il Petrarca Rugby comunica che lo staff si arricchisce di una nuova figura professionale. Si inserisce infatti, in qualità di Direttore Generale del Petrarca Rugby Senior, Giuseppe “Beppe” Artuso, cinque scudetti da giocatore, e 31 capi con la maglia azzurra, compresa la partecipazione alla prima Coppa del Mondo nel 1987.

Artuso, 60 anni, fresco di titolo italiano sulla panchina dell’Under 18 bianconera, è già pronto per dare un suo contributo per un’organizzazione sempre più rivolta all’eccellenza sportiva.

Il club augura buon lavoro a Beppe Artuso.