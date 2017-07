PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 13 luglio 2017

AL PETRARCA IL TALLONATORE ROBERTO SANTAMARIA

Fissato il calendario di agosto e settembre

Il Petrarca annuncia l’arrivo del tallonatore Roberto Santamaria per la stagione 2017/2018.

Nato a Messina il 21 settembre 1986, un metro e 80 per 101 chili, ha cominciato a giocare a rugby nelle giovanili del Messina in Under 18, quindi si è trasferito a Viadana, dove a 18 anni ha fatto l’esordio in Prima Squadra. Ha militato nelle file del Viadana fino al 2010, e nelle due stagioni successive (la seconda collezionando anche 10 presenze da capitano) ha disputato la Celtic League e la Heineken Cup con gli Aironi. Quando gli Aironi si sono sciolti è tornato per una stagione da capitano al Viadana prima di fare un esperienza in Inghilterra con i Doncaster Knights. Tornato in Italia a Viadana l’anno successivo, ancora da capitano, colleziona qualche presenza come permit player nelle fila delle Zebre, prima di andare per due anni al Benetton.

“Sono onorato di vestire i colori di un club che ha una grandissima tradizione rugbistica”, le sue prime parole. “Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con il mio nuovo club ed i miei compagni di squadra per onorare al massimo la maglia del Petrarca e tutti coloro che con orgoglio l’hanno indossata negli anni”.

“Santamaria viene a coprire il vuoto lasciato da Ferraro, che è rientrato a Firenze sponda Florentia”, spiega il D.S. del Petrarca, Corrado Covi, “mentre Makelara si è trasferito a Treviso. Insieme ai confermati Delfino e Marchetto saremo così ben coperti nel ruolo. Santamaria dovrà dare un contributo di esperienza di alto livello: ha un età matura e giusta per interpretare un ruolo fondamentale come quello del tallonatore”.

Intanto è stato fissato il calendario della pre stagione: raduno al “Centro Geremia” il 24 luglio, e due partite amichevoli già in programma il 26 agosto a Padova con il Calvisano e il 2 settembre a Firenze con i Medicei. Quindi, dal 3 al 7 settembre, è in programma un raduno a Baia Domizia per cementare il gruppo. Il 9 settembre la squadra parteciperà al Torneo degli Angeli” organizzato a Udine dall’ex pilone petrarchino Andrea Muraro, e giocherà contro Mogliano. Il 10 settembre invece la serie A del Petrarca giocherà il torneo Pedrini a Badia Polesine. Il 16 settembre si organizzerà un team building.

Nei prossimi giorni sarà comunicata qualche altra novità in via di definizione per quanto riguarda la rosa, oltre a qualche aggiornamento sugli staff della serie A e della Under 18.