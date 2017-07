PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 21 luglio 2017

GEROSA E BRAGGIE’ IN BIANCONERO

Altri due giocatori si aggiungono alla rosa. Raduno il 24 luglio

Il Petrarca Rugby annuncia l’arrivo di FILIPPO GEROSA e GIACOMO BRAGGIE’.

Filippo Gerosa, seconda linea, è nato il 26/10/91, un metro e 96 per 120 chili. Ha iniziato a giocare nel rugby Forlì, l’anno successivo è entrato nell’Accademia Federale di Tirrenia per due stagioni, giocando prima con Noceto poi con i Crociati, vincendo con questi ultimi lo scudetto Under 20 e disputando con la Nazionale il Mondiale Under 20 in Veneto. L’anno successivo ha fatto parte della Prima Squadra dei Crociati. Nelle stagioni successive Calvisano e Nazionale Emergenti, poi Prato, quindi due anni a Viadana (e vittoria in Coppa Italia) e ancora Nazionale Emergenti per poi finire l’anno dopo a Treviso.

Il commento di Corrado Covi, D.S. del Petrarca: “Con l’arrivo di Gerosa completiamo i rinforzi in seconda linea. È un giocatore di esperienza e ci garantirà anche quel contributo di peso di cui abbiamo bisogno”.

Giacomo Braggiè, pilone sinistro, 20 anni, un metro e 83 per 115 chili. E’ cresciuto nel C’é l’Este Rugby, con due stagioni in Under 16 disputati insieme al Badia Polesine, visto il gemellaggio tra le due società, quindi due anni di Under 18 con l’Accademia Zonale di Rovigo. Con la Nazionale Under 19 ha fatto parte del tour estivo in Sudafrica, e ha fatto parte per due stagioni dell’Accademia Federale di Parma.

“Giacomo Braggie’ sarà il quarto rinforzo in arrivo dall’accademia di Parma”, spiega ancora Covi. “Elemento che andrà ad aumentare la nostra copertura a sinistra della prima linea. Tra l’altro è di Este, a pochi chilometri da noi, proveniente quindi da un club amico che ha sempre formato giovani e per questo siamo maggiormente contenti di dare al ragazzo una opportunità di crescita”.