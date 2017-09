PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 27 settembre 2017

AL PETRARCA ARRIVA IL PILONE FILIPPETTO DAL BENETTON

Nell’ottica della collaborazione intrapresa con il Benetton, il Petrarca è giunto all’accordo che prevede il passaggio di Filippo Filippetto alla squadra guidata da coach Marcato per permettere al giocatore, fermo da aprile 2016 per la lesione al crociato anteriore del ginocchio destro, di riprendere l’attività di alto livello. Tutto ciò a conferma dei buoni rapporti esistenti tra i due club, che quest’estate hanno visto il giovane tallonatore Makelara fare il percorso inverso e vestire la maglia biancoverde anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto che lo legava al Petrarca sino a giugno 2018.

Filippetto, pilone di un metro e 83 centimetri per 116 chili, nato il 6 giugno 1989 a Asolo (TV), è al Benetton dal 2015.

Così il D.S. biancoverde Antonio Pavanello sulla collaborazione, che coinvolge anche altre società del territorio: “Siamo felici dell’accordo siglato, quest’ultimo darà la possibilità a Filippo, che in biancoverde causa infortuni ha collezionato soltanto 329 minuti e tutti nella stagione 2015/2016, di tornare gradualmente in campo ed in una società che al momento può offrirgli una maggiore continuità. Filippetto continuerà a svolgere gli allenamenti con noi durante la prima parte della settimana in Ghirada, per poi spostarsi a Padova dal giovedì qualora non dovesse essere utilizzato da noi come permit player. Ringraziamo il Petrarca Rugby per la costante collaborazione e la gentile disponibilità mostrata”

Queste le dichiarazioni del ds del Petrarca Rugby Corrado Covi: “Si è ritenuto opportuno regolamentare attraverso un accordo di collaborazione tecnica tra due società ‘amiche’ la situazione dei permit players. E’ chiaro che la filiera attuale del rugby italiano prevede la collaborazione tra le società di Eccellenza e quelle del PRO14, e con questo accordo cerchiamo di renderla più omogenea possibile”.