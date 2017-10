PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 20 ottobre 2017

SECONDO TURNO DI CONTINENTAL SHIELD

DOMANI AL PLEBISCITO ARRIVA ROVIGO (ORE 15)

Secondo turno di European Continental Shield, il Petrarca ospita il Femi CZ Rovigo Delta sabato 21 settembre allo Stadio Plebiscito (ore 15, arbitro il georgiano Shota Tevzadze).

I polesani hanno vinto nel primo turno in casa con i georgiani del Batumi, e sono l’unica formazione dei due gironi a punteggio pieno, avendo ottenuto anche il bonus. Il Petrarca, dopo essere stato a lungo in vantaggio, ha perso per 29 a 25 in Romania, a Timisoara.

“Sabato al Plebiscito ci aspetta un test importante”, spiega il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato, “indipendentemente dal fatto che sia o meno un derby. È per noi una prova di maturità, per confermare la crescita che, nonostante la sconfitta in Romania, é comunque evidente. Incontriamo l’unica squadra della Continental Shield a punteggio pieno e che ha dimostrato la propria solidità contro un’arcigna compagine georgiana. I ragazzi hanno lavorato con tanto entusiasmo e con il desiderio di mostrare alla società ed ai tifosi la bontà del lavoro che è stato svolto finora. Abbiamo fatto un’attenta analisi del gioco rodigino e siamo consci nel contempo che sicuramente loro avranno fatto altrettanto e proveranno a sorprenderci”.

La formazione annunciata del Petrarca:

Menniti-Ippolito; Capraro, Bacchin, Bettin, Rossi; Riera, Francescato; Saccardo (cap.), Conforti, Nostran; Gerosa, Cannone; Vannozzi, Delfino, Scarsini. A disp.: Santamaria, Acosta, Rossetto, Lamaro, Cortellazzo, Rizzi, Favaro, Michieletto.

RICORDIAMO che per la Continental Shield NON è valido l’abbonamento, e che il prezzo del biglietto intero è 14 euro, mentre il ridotto (donna e ragazzi da 14 a 17 anni) costa 7 euro.

TAPPODIVINO La FIR ha deciso di sostenere il progetto Etico di Amorim Cork-Tappodivino, che ricicla i tappi in sughero e ne devolve il ricavato in beneficenza.

Il nostro club con l’aiuto della clubhouse ha aderito all’iniziativa. Siete tutti coinvolti: giocatori, familiari, tifosi.

Tutto il ricavato ottenuto dal riciclo del sughero in bioedilizia sarà destinato al Dynamo Camp di Pistoia.

Il Triveneto è diviso in 3 zone: Veneto-Trento-Bolzano, FriulGiulia, Friulveneta.

La squadra che, all’interno della propria area, avrà raccolto la maggior quantità di tappi, vincerà i biglietti per il Test match Italia vs Sud Africa.

Grazie a 50 infaticabili volontari e decine di cittadini Tappodivino è l’iniziativa che gestisce la raccolta dei tappi di sughero usati in più di 900 esercizi pubblici e aziende del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Una realtà interamente sostenuta da Etico, il progetto di Amorim Cork (leader nel mondo nella vendita di chiusure in sughero) che nella nostra zona destina l’intero ricavato a supporto di Dynamo Camp nonché di onlus operanti in ambito oncologico.

Per ulteriori info:http://www.amirimcorkitalia.com/it/eticohttp://www.tappodivino.it/http://www.dynamocamp.org/