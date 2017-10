PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 28 ottobre 2017

QUARTA GIORNATA DI ECCELLENZA, PETRARCA A CALVISANO

Marcato: “Molti infortuni, ma vogliamo mettere in difficoltà la capolista”

Quarta giornata del campionato di Eccellenza, con il Petrarca impegnato in trasferta sul campo della capolista Patarò Calvisano. La gara è in programma per DOMENICA 29 ottobre. (ore 15, arbitro Elia Rizzo di Ferrara, AA1 Stefano Pennè di Lodi, AA2 Filippo Bertelli di Brescia, quarto uomo Francesco Pulpo di Brescia).

“Domenica al Peroni Stadium giocheremo contro Calvisano”, spiega il tecnico bianconero Andrea Marcato, “squadra prima in classifica a punteggio pieno, vincitrice dell’ultimo scudetto e perciò, al momento, la miglior formazione del campionato. In settimana abbiamo studiato e preparato al meglio il match nonostante i molti infortunati e, senza troppe pressioni, vogliamo testarci contro i migliori.

Calvisano è una squadra molto solida, soprattutto mentalmente, costruita molto bene da società e staff, con una grande progettualità, e un perfetto amalgama di giovani e leader di esperienza.

Tuivaiti, Paz, Novillo, Cavalieri, Morelli, Chiesa, Semenzato sono i giocatori che hanno le redini della squadra, e con i ragazzi li abbiamo studiati con attenzione per provare a metterli in difficoltà.

L’arma principale di Calvisano è la velocità del loro gioco, la capacità di occupare tutta la larghezza del campo e di utilizzare il pallone con punti di incontro estremamente rapidi.

Andiamo a Calvisano con la voglia di giocare al meglio un match che riteniamo per noi un’importante prova”.

Questa la formazione annunciata del Petrarca: Fadalti; Capraro, Favaro, Bettin, Rossi; Menniti-Ippolito, Francescato; Michieletto, Nostran, Conforti; Saccardo, Gerosa; Rossetto, Santamaria, Acosta. A disp.: Borean, Delfino, Vannozzi, Cannone, Bernini, Lamaro, Cortellazzo, Benettin.