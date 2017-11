PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 3 novembre 2017

IL PETRARCA AFFRONTA LE FIAMME ORO IN TRASFERTA

Quinta giornata di campionato, molti gli infortuni in casa bianconera

Quinta giornata del campionato di Eccellenza, e il Petrarca è impegnato sabato 4 novembre in trasferta a Roma, con le Fiamme Oro (ore 15, arbitro Mitrea di Treviso, assistenti Chirnoaga e Pier’Antoni, quarto uomo Bonacci, tutti di Roma).

“Sabato ci aspetta una partita molto dura a Roma”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato, “uno dei campi più difficili da espugnare. Veniamo dalla sconfitta di Calvisano, da una settimana travagliata a casa della lunga lista di infortunati che ci ha impedito di allenarci a rango completo, e per questo la partita contro le Fiamme Oro sarà una sfida ancora più importante per il nostro cammino. La formazione cremisi allenata da Gianluca Guidi è in grande crescita, le ultime partite contro Reggio Emilia in campionato e Medicei nel Trofeo Eccellenza, hanno dimostrato che i giocatori stanno assimilando e facendo loro il gioco voluto dal nuovo tecnico. Le Fiamme Oro sono caratterizzate da grande fisicità grazie a giocatori importanti quali Bacchetti, Amenta e Quartaroli, e da una solida difesa. Sicuramente l’assenza di Simone Favaro, al quale faccio un grande in bocca al lupo per l’avventura con i Barbarians, non si farà sentire più di tanto vista la possibilità di schierare un giovane interessante come Jacopo Bianchi. Sarà per noi una sfida dura ed impegnativa, ma che abbiamo preparato minuziosamente. Ancora una volta vogliamo sfidare i più forti e metterci alla prova per testare la nostra consistenza anche in questo momento di difficoltà causa i molti indisponibili”.

La formazione annunciata del Petrarca: Fadalti; Capraro, Favaro, Bettin, Rossi; Menniti-Ippolito, Francescato; Conforti, Lamaro, Salvati; Cannone, Gerosa; Rossetto, Santamaria, Borean. A disp.: Scarsini, Delfino, Vannozzi, Saccardo, Trotta, Navarra, Benettin, Pavan.