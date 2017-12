PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 1 dicembre 2018

SABATO RIPRENDE L’ECCELLENZA

Il Petrarca ospita Viadana

Dopo la pausa per l’attività della Nazionale riprende il campionato di Eccellenza. Ottava giornata, e per il Petrarca impegno casalingo SABATO 2 DICEMBRE con il Rugby Viadana 1970 (ore 15). Arbitro sarà Emanuele Tomò (Roma), assistenti Claudio Blessano (Treviso) e Nicola Franzoi (Venezia), quarto uomo Vittorio Favero (Treviso).

“Sabato incontriamo Viadana in casa”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato, “e ci attende una partita molto ostica contro una squadra bene allenata e solida in ogni reparto. Viadana esprime un bel gioco fluido, ha avanti molto fisici e trequarti imprevedibili, con Rojas e Finco come leaders. Sono convinto che lo scorso week end di riposo ci abbia fatto estremamente bene, i ragazzi hanno lavorato con grande entusiasmo e duramente, vogliamo continuare al meglio il nostro percorso. Infine voglio fare i complimenti al nostro staff medico e fisioterapico per il gran lavoro che svolgono ogni giorno: l’infermeria si sta svuotando rapidamente, sabato si rivedrà in campo Jeremy Su’a e manca veramente poco al rientro di Simone Ragusi”.

La formazione annunciata del Petrarca: Menniti-Ippolito; Fadalti, Riera, Bettin, Rossi; Rizzi, Su’a; Trotta, Lamaro, Conforti; Saccardo (cap.), Gerosa; Vannozzi, Santamaria, Scarsini. A disp.: Borean, Marchetto, Acosta, Cannone, Salvetti, Francescato, Belluco, Benettin.