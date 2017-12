PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 8 dicembre 2017

CONTINENTAL SHIELD, TERZO TURNO

Il Petrarca in campo domani a Heidelberg

Tutto pronto per la terza giornata di Continental Shield, con il Petrarca partito venerdì mattina dall’aeroporto di Venezia-Marco Polo alla volta di Heidelberg.

I bianconeri saranno in campo SABATO 9 DICEMBRE CON HEIDELBERGER RK (Stadio Sportzentrum Sud, ore 15).

Per i bianconeri atterraggio a Francoforte, quindi un’ora circa di strada per raggiungere Heidelberg, 150mila abitanti. La squadra è seconda nel campionato tedesco, a cinque punti dai concittadini dell’RG Heidelberg, che guidano la classifica.

In Continental Shield i tedeschi vantano una vittoria (23 a 19 sul Calvisano) e una sconfitta (16-33 con Batumi).

“Sabato saremo impegnati sul campo di Heidelberger”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato. “La preparazione e l’approccio del match sono quelli di una finale: non potrebbe essere altrimenti se vogliamo far risultato e sperare di passare il turno di questa competizione, alla quale noi tutti teniamo molto.

In Germania la prima difficoltà sarà il clima rigido: questa settimana sta cadendo la neve ma per fortuna giocheremo su un terreno sintetico.

Heidelberger è una squadra solida, fisica e molto aggressiva, sostanzialmente è la nazionale tedesca infarcita da giocatori sudafricani ed allenata da tecnici esperti come Mouritz Botha, ex Saracens, Newcastle ed Inghilterra.

Le fasi statiche ed il gioco fisico degli avanti sono i loro punti di forza, anche se godono di una linea di trequarti rapida che ama giocare il pallone.

Noi dovremo essere bravi a non far errori, vogliamo alzare l’intensità nel placcaggio basso ed essere performanti in attacco provando a realizzare un gioco fluido ed intelligente”.

La formazione del Petrarca: Riera; Fadalti, Favaro, Benettin, Rossi; Rizzi, Sua; Trotta, Nostran (c), Lamaro; Cannone, Gerosa; Vannozzi, Santamaria, Scarsini. A disp.: Marchetto, Borean, Acosta, Salvetti, Francescato, Menniti-Ippolito, Bettin, Saccardo.

Ricordiamo la formula della competizione: due gironi da quattro, ogni squadra incontra tutte quelle dell’altro girone.

Al termine la prima di un girone incontrerà la seconda dell’altro con andata e ritorno. Le vincenti faranno una semifinale, sempre su andata e ritorno, e la vincente si qualificherà per la Challenge Cup 2018/2019, e per la finale, in palio l’EUROPEAN CONTINENTAL SHIELD, a Bilbao (nel week end delle finali di Challenge e Champions).

L’altra finalista uscirà da semifinale andata e ritorno tra le russe

Enisei-STM e Krasny Yar, che sono già qualificate di diritto alla semifinale grazie ai risultati della scorsa stagione.

Pool A

Femi-CZ Rugby Rovigo (Italy), Timisoara Saracens (Romania), Rugby Viadana (Italy), Heidelberger Ruderklub (Germany).

Pool B

RC Batumi (Georgia), Pataro Rugby Calvisano (Italy), Centro Desportivo Universitario de Lisboa – CDUL (Portugal), Rugby Petrarca (Italy).

Dopo la trasferta tedesca, il Petrarca sarà in campo per l’ultimo impegno sabato 16 dicembre al “Centro Geremia” con Viadana.