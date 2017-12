PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 15 dicembre 2017

CONTINENTAL SHIELD: DOMANI PETRARCA-VIADANA

Calcio d’inizio alle 15 al “Centro Geremia”

Il Petrarca torna in campo al “Centro Geremia”, l’appuntamento è quello con la Continental Shield. I bianconeri infatti ospitano SABATO 16 DICEMBRE il Rugby Viadana 1970 (ore 15, arbitro Piardi di Brescia), in palio una qualificazione alla fase successiva ancora possibile.

“Contro Viadana sarà una partita molto dura come quella di 2 settimane fa”, è l’analisi del tecnico del Petrarca, Andrea Marcato. “Loro dopo la grande vittoria contro Batumi hanno tanto entusiasmo, e verrano alla Guizza per dimostrare la continua crescita e la qualità del lavoro svolto. Dal canto nostro noi vogliamo rialzare la testa dopo la sconfitta in Germania, gettandoci alle spalle la prestazione calante della scorsa settimana ritrovando subito entusiasmo e il focus nelle singole fasi del gioco. I punti forti di Viadana sono l’intensità fisica, il ‘drive’ e L’intraprendenza di giocatori come Finco e Rojas. In settimana abbiamo lavorato per saper gestire le varie situazioni che incontreremo durante la partita con la priorità di fare alla perfezione le cose semplici”.

Questa la formazione annunciata del Petrarca: Riera; Capraro, Bettin, Bacchin, Rossi; Menniti-Ippolito, Francescato; Nostran, Conforti, Lamaro; Saccardo (cap.), Cannone; Vannozzi, Marchetto, Scarsini. A disp.: Delfino, Braggè, Acosta, Trotta, Su’a, Rizzi, Benettin, Gerosa.