COMUNICATO PETRARCA RUGBY

Padova, 22 dicembre 2017

E’ TEMPO DI DERBY, DOMANI ROVIGO-PETRARCA

Nona giornata di Eccellenza, scontro diretto numero 161

Derby numero 161 tra Petrarca e Femi – CZ Rovigo, che si affrontano domani, sabato 23 dicembre (calcio d’inizio ore 15) allo stadio Battaglini di Rovigo (arbitro Schipani di Benevento, assistenti Rizzo di Ferrara e Giacomini Zaniol di Treviso, quarto uomo Bellinato di Treviso).

“Giocare al Battaglini sarà una grande emozione”, confessa l’allenatore del Petrarca, Andrea Marcato. “Si tratta di uno stadio fantastico, con tifosi incredibili: un’atmosfera che fa bene al rugby italiano. Peccato per la concomitanza con il derby celtico a Treviso, speriamo che non penalizzi troppo le presenze allo stadio.

Noi arriviamo sereni a questa sfida di alta classifica, sappiamo bene che per vari motivi è una partita speciale, con i ragazzi l’abbiamo preparata curando i dettagli, con la giusta emozione e concentrazione, consci però che vale gli stessi punti di ogni altra partita.

Non serve descrivere quali siano i molti punti forti di Rovigo. Rispetto alla sfida di Coppa di ottobre hanno in più l’esperienza di Umberto Casellato: sicuramente avrà studiato qualcosa di nuovo per sorprenderci.

Noi vogliamo giocare, divertirci, sfidare i migliori in un ambiente stimolante, vogliamo dare il massimo e qualunque sarà il risultato uscire a testa alta, cosa che non è accaduta durante le semifinali della stagione scorsa”.

La probabile formazione del Petrarca: Riera; Caprraro, Benettin, Bacchin, Rossi; Menniti-Ippolito, Su’a; Saccardo, Conforti, Lamaro; Cannone, Gerosa; Vannozzi, Santamaria, Scarsini. A disp.: Borean, Marchetto, Delfino, Trotta, Nostran, Francescato, Rizzi, Fadalti

Si informa anche che sono in vendita presso la Club House del Centro “Memo Geremia” i calendari 2018 del Petrarca Rugby. Il provento della vendita andrà totalmente a favore di “Casa Priscilla”, onlus che accoglie minori in situazioni di disagio o di abbandono familiare, mamme sole, donne maltrattate e nuclei familiari in difficoltà. Un ringraziamento a Chinchio Industria Grafica e Elena Barbini di “Fotovale” per il loro generoso contributo.