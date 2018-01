PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 5 gennaio 2018

RIPRENDE L’ECCELLENZA, PETRARCA A ROMA

In campo sabato con la S.S. Lazio Rugby 1927

Giro di boa per il campionato di Eccellenza, e decima giornata che vede in campo il Petrarca sabato 6 gennaio alle ore 15 in trasferta a Roma con la S.S. Lazio Rugby 1927 (arbitro Federico Vedovelli di Sondrio, assistenti Riccardo Angelucci di Livorno e Antonino Nobile di Frosinone, quarto Uomo Stefano Rosamilia di Roma).

“Sabato inizia il nostro girone di ritorno contro la Lazio”, spiega il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato. “Scendiamo a Roma con determinazione, e consci che incontriamo una squadra in forte crescita, che lotta sempre per ottanta minuti sopratutto tra le mura di casa.

Dopo la sconfitta nel derby, vogliamo rialzare subito la testa e continuare la nostra corsa ai playoff. Per fare questo a Roma dobbiamo limitare gli errori, essere perfetti in conquista e performanti in difesa, il focus principale sarà la disciplina e non concedere turnover: se non faremo questo la Lazio potrà punirci severamente.

Per questa prima partita del 2018 avremo qualche defezione, tra cui i quattro giocatori convocati con la nazionale under 20, ma torneranno a vestire la maglia Rossetto, Bernini e Ragusi, giocatori fuori per infortunio da qualche mese, e ora sicuramente pronti per dare il loro contributo.

La probabile formazione del Petrarca: Fadalti; Capraro, Riera, Benettin, Ragusi; Menniti-Ippolito, Francescato; Trotta, Nostran, Conforti; Salvetti, Gerosa; Rossetto, Santamaria, Borean. A disp.: Acosta, Marchetto, Vannozzi, Saccardo, Bernini, Su’a, Belluco, Pavan.