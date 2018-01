PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 26 gennaio 2017

TORNA L’ECCELLENZA

Domani il Petrarca ospita Mogliano

Il campionato di Eccellenza torna dopo due settimane di sosta, e il Petrarca è impegnato nell’undicesima giornata in casa con il Mogliano. Calcio d’inizio alle 15 di sabato 27 gennaio. Arbitro è Manuel Bottino di Roma, assistenti Boraso di Rovigo e Cusano di Vicenza, quarto uomo Lazzarini di Rovigo.

“Sabato riprendiamo finalmente il campionato dopo 2 settimane di sosta”, spiega il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato. “Al ‘Centro Geremia’ arriverà Mogliano, squadra che, nonostante la difficile situazione extrasportiva, sta trovando grande entusiasmo e le due vittorie consecutive nelle loro ultime uscite ufficiali lo confermano.

Mogliano è una squadra ben allenata sotto tutti gli aspetti del gioco, ama muovere il pallone, è ben disposta in campo e soprattutto lotta sempre per ottanta minuti, senza mai mollare.

Noi vogliamo riprendere la nostra corsa ai playoff, l’ultima partita di campionato ci ha dato 5 punti, ma non siamo soddisfatti di quanto espresso in campo. Sabato vogliamo portare entusiasmo e divertimento con il nostro gioco, dimostrando allo stesso tempo estrema concretezza. Focus principale sarà nel non concedere facili turn over, dopo i 19 possessi persi contro la Lazio, e nella difesa. D’altronde Mogliano è la squadra che ci ha segnato più punti, 24 frutto di 3 mete, nel girone di andata.

La probabile formazione del Petrarca: Fadalti; Rossi, Favaro, Belluco, Bettin; Riera, Su’a; Bernini, Nostran (cap.), Trotta; Salvetti, Cannone; Filippetto, Delfino, Acosta. A disp.: Scarsini, Santamaria, Vannozzi, Saccardo, Conforti, Cortellazzo, Rizzi, Coppo.