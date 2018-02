PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 2 febbraio 2018

PETRARCA IN TRASFERTA A REGGIO

Dodicesima giornata del campionato di Eccellenza e il Petrarca è impegnato sabato 3 febbraio in trasferta, avversario il Conad Reggio (ore 15, arbitro Bolzonella di Cuneo, assistenti Russo di Milano e Laurenti di Bologna, quarto uomo Poggipolini).

“Quella di sabato sarà una sfida durissima, incontriamo Reggio sul campo di Noceto, squadra che viene da una ottima prova contro Calvisano, nella quale ha dimostrato ancora una volta tanta presenza fisica e aggressività. In settimana i ragazzi hanno lavorato duro sotto l’aspetto fisico, tecnico e tattico al fine di arrivare preparati al meglio. Contro Reggio Emilia sarà fondamentale essere efficaci nelle fasi statiche, loro vero punto di forza, ed essere disciplinati al fine di non concedere piazzati a Gennari o punizioni che possano dare loro la piattaforma per un drive all’interno dei nostri 22 metri”.

La formazione annunciata del Petrarca: Menniti-Ippolito; Capraro, Benettin, Bacchin, Rossi; Riera, Su’a; Trotta, Nostran (cap.), Conforti; Michieletto, Gerosa; Vannozzi, Delfino, Acosta. A disp.: Scarsini, Borean, Filippetto, Saccardo, Bernini, Francescato, Bettin, Fadalti.