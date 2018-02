PETRARCA RUGBY

Padova, 16 febbraio 2018

IL PETRARCA OSPITA IL PATARO’ CALVISANO

Tredicesima giornata di Eccellenza, sabato alle 15

Tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, e Petrarca impegnato in casa, al Centro Geremia, sabato 17 febbraio alle 15, con il Patarò Calvisano (arbitro Blessano di Treviso, assistenti Vivarini di Padova e Zaino di Treviso. Quarto uomo Brescacin di Treviso).

Si parte dai sette punti di distanza in classifica, con il Patarò in vetta a 53 e i bianconeri al terzo posto a quota 46.

“Sabato alla Guizza arriva la miglior squadra d’Italia”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato. “Non serve descrivere i punti forti di Calvisano né il suo stile di gioco. Per noi è un vero e proprio test match, una partita per capire realmente chi siamo e quali possono essere le nostre ambizioni. In queste due settimane abbiamo lavorato sui piccoli dettagli, c’è grande emozione e tensione nell’aria. Calvisano è, insieme a Rovigo, la squadra che negli ultimi anni non abbiamo mai battuto. Le portiamo tantissimo rispetto e proprio per questo motivo, per crescere come gruppo e per trovare realmente la fiducia in noi stessi, abbiamo la necessità di sfatare questo tabù, magari proprio da questo sabato. Battere i migliori sarebbe una grande iniezione di fiducia per giocatori e staff, un gran bel regalo per la società ed i nostri stupendi tifosi”.

La probabile formazione: Fadalti; Capraro, Riera, Bettin, Rossi; Menniti-Ippolito, Su’a; Trotta, Nostran, Conforti; Saccardo, Cannone; Vannozzi, Marchetto, Acosta. A disp.: Scarsini, Borean, Rossetto, Michieletto, Lamaro, Bernini, Francescato, Rizzi.