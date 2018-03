PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 14 marzo 2018

LA “CENA DEI CAPITANI”

Grande successo per la terza edizione della “Cena dei Capitani”, una serata organizzata al “Centro Geremia” con la partecipazione di tutti i capitani del Petrarca Rugby del passato e del presente.

Circa 70 i presenti, compresi i presidenti del Petrarca Enrico Toffano, degli “Amici di Memo” Luca Bonaiti, del Petrarca Spa Carlo Sabattini, del Petrarca Rugby Junior Antonio Sturaro.

Hanno risposto con entusiasmo all’invito 27 capitani, pochissimi e giustificati gli assenti: Beppe Artuso, l’argentino Nicolas Galatro, il francese Ludovic Mercier, il consigliere federale Fabio Beraldin e il pilone Michele Rizzo, attualmente in forza al Leicester, che hanno mandato messaggi di incoraggiamento per la serata.

Ecco i capitani presenti: Roberto Luise, Lelio Lazzarini, Franco Baraldi, Lucio Boccaletto, Pasquale Presutti, Fulvio Lorigiola, Corrado Covi, Piergiorgio Menapace, Andrea Muraro, Rocco Salvan, Matteo Barbini, Nicola Bezzati, Enrico Targa, Federico Conforti, Alberto Saccardo. Presenti alla serata anche l’ex capitano della Nazionale Marco Bortolami e quello delle “Perle Nere”, la squadra femminile del Petrarca degli anni ’90, Samanta Botter.

Accanto a loro gli attuali capitani della Under 14 Davide Goat, Francesco Giaccarello, Antonio Marcadella, Ivan Bovo; della Under 16 Lorenzo Brevigliero e Arturo Sturaro; della Under 18 Davide Goldin, Pietro Minazzato, Umberto Pagnussato; della serie A Giacomo Del Ry e Marco Sattin. Ricordati anche i primi 4 capitani della storia bianconera, ovvero Costante Frigo, Pino Bonaiti, Lando Cosi e Pino Bottacin.

Un’evento, quello della “Cena dei Capitani”, voluto dalla famiglia Sturaro per ricordare Mimmo, l’indimenticato presidente del club, che aveva ideato l’iniziativa nel 2014, ora portata avanti dal figlio Antonio, presidente del Petrarca Rugby Junior, e dal fratello Giampaolo, per decenni dirigente accompagnatore della Prima Squadra.