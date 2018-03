PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 17 marzo 2018

DOMENICA PETRARCA IMPEGNATO A FIRENZE

Quindicesima giornata di Eccellenza

Per la quindicesima giornata del campionato di Eccellenza (la quartultima della stagione regolare) il Petrarca è impegnato domenica 18 marzo in trasferta a Firenze contro il Toscana Aeroporti I Medicei dell’ex tecnico bianconero Pasquale Presutti (ore 15, arbitro Blessano di Treviso, assistenti Liperini di Livorno, Borraccetti di Forlì, quarto uomo Masetti di Arezzo).

“Domenica a Firenze ci attende una sfida veramente dura contro un’ottima squadra”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato. “I Medicei di Pasquale Presutti sono molto ordinati e fisici, posseggono una delle mischie più forti del campionato, hanno ottimi ball carriers come Greef, Rodwell e McCann, e due cecchini infallibili come Newton e Basson. Abbiamo preparato questa sfida concentrandoci sulla disciplina, il rispetto dei nostri sistemi e l’esecuzione precisa delle nostre strutture. Siamo in un buon momento di forma e veniamo da una serie positiva di vittorie, ma sappiamo che non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, e preparare ogni partita come se fosse una finale”.

La probabile formazione del Petrarca: Ragusi; Fadalti, Benettin, Bacchin, Rossi; Menniti-Ippolito, Su’a; Bernini, Nostran (cap.), Salvetti; Michieletto, Gerosa; Scarsini, Santamaria, Acosta. A disp.: Borean, Marchetto, Rossetto, Saccardo, Bettin, Francescato, Belluco, Favaro.